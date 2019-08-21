Бывший СССР
 
Последние новости
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Жилье в центре Нью-Йорка начали распродавать за бесценок
На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия
Российских учителей уличили в нежелании учиться
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
У президента Уругвая обнаружили рак легких
Медведь загрыз композитора в Канаде
Трамп отказался встречаться с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой
Новости партнеров

Украинцы возмутились постом Макрона на русском языке

Перейти в «Мою Ленту»

Украинские политики отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона, написанный на русском языке.

В частности, депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Facebook, что европейские лидеры «мимикрируют под Путина», и в следующем году можно ожидать снятия санкций с Москвы. Она также высказала обиду, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, тогда как «Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших героев».

Парламентарий Владимир Арьев, в свою очередь, переиначил слова французского политика о вере в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. По его словам, текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

Встреча Макрона и Путина прошла 19 августа в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов. На пресс-конференции до начала переговоров с Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0219 августа

Мова против русского

Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
05:36Сегодня

На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия

04:43Сегодня

Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского

20:2120 августа

Кличко намерен переизбраться мэром Киева и построить свой Диснейленд

Бывший СССР00:0117 августа

По минскому полю

Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
19:5020 августа

Зеленский собрался платить пенсии живущим в Израиле украинцам

16:5620 августа

Главу офиса Зеленского допросят по поводу взятки от покровителей Кличко

19:0520 августа

На Украине завели дело против ДНР за жалобы на военные преступления

Бывший СССР00:0114 августа

Мовный приговор

Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
16:2420 августа

Соратников Порошенко допросят по делу о расстрелах на Майдане

17:5820 августа

Грузины сели за руль под наркотиками и попались

17:3220 августа

В Киргизии назвали причину гибели сторонника Атамбаева

Россия
Горбачев пожаловался Мальте на Россию и США
Наука выбирать
Кто скоро будет управлять российской наукой?
Россиянина сделали бездомным со второго раза
«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»
Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
Российский пилот рассказал о посадке горящего самолета в клеверное поле
Элина Дилявирова«Если все мои медали повесить, шея оторвется»
Пятнадцатилетнюю гимнастку спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене здравоохранения
Все материалы
Мир
У президента Уругвая обнаружили рак легких
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Медведь загрыз композитора в Канаде
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
Трамп отказался встречаться с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правления Зеленского
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
Кличко намерен переизбраться мэром Киева и построить свой Диснейленд
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
Зеленский собрался платить пенсии живущим в Израиле украинцам
Все материалы
Экономика
Apple попросили уйти из Китая
Взаимная вражда
США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Привкус золота
Судьбу Итакинского месторождения решит суд
Украинцев попросили затянуть газовые пояса
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Трамп «зачитал рэп» в поддержку прав Китая на Гонконг
Все материалы
Силовые структуры
Полицейский застрелил подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина
Российский подросток убил пять человек топором
Он расправился со своей семьей и покончил с собой. Убийца говорил другу о плане бойни
Российский водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Полковник из Крыма почесал голову наградным пистолетом и поплатился
«Расстрелять без разговоров»
Уральский монстр стал самым молодым маньяком Союза. К 16 годам он напал на 18 детей
Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов
«Обеспечили нацистам безопасный тыл»
Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера
Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»
Большой папочка
Sony выпустила убийц AirPods. Но не все так гладко
Российской «бумажной» сверхтяжелой ракете нашли задачу
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Ученые приблизились к созданию живых «фабрик»-мутантов
Все материалы
Спорт
Бывший тренер «Реала» оспорил величие Месси
Партнерский материал
«Люблю то, что связано с преодолением»
Этот россиянин был лучшим биатлонистом мира. Теперь он спускается в вулканы и лезет в горы
«Барселона» сочла своего нападающего неисправимым
«Может, ему стоило руку отрубить?»
Суперматч в Манчестере, скандалы и победы топ-клубов — главные события тура АПЛ
Нападающий лениво подошел к точке и реализовал пенальти
«Это не криминал, а способ выжить»
Эти боксеры идут на ринг проигрывать. Они делают других чемпионами и зарабатывают на жизнь
Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей
Все материалы
Культура
Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием
«Пусть меня считают просто экстремальным режиссером»
Ураган, аллигаторы и комплекс Электры: кто снял самый зубастый хоррор сезона
Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет русского участника «Евровидения» в комедии
Ослепительная восьмерка
 
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
Не поминайте лихом
От разборок до разрухи: 1990-е для самых маленьких в фестивальном хите «Бык»
Волочкова посоветовала российским звездам привести «телеса в порядок»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста Playboy перестали пускать в Белый дом
«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
Обматеривший Путина ведущий отказался извиняться
Чуда не произошло
Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей
Познер отреагировал на увольнение обматерившего Путина ведущего
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
Дочь забыла в спальне БДСМ-аксессуар и была пристыжена матерью
Все материалы
Ценности
Звезда «Игры Престолов» нарядилась в день рождения мужа в платье как у его бывшей
«Его дом — самое большое посмешище в мире»
Этот король поднял роскошь на новый уровень и разорил Францию
Белла Хадид снялась в новой рекламе нижнего белья
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
Victoria’s Secret «украла» дизайн белья у люксового бренда и опозорилась
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Девушка проехала обнаженной на кузове Ferrari и попала на видео
Все материалы
Путешествия
Отец затянутой в бассейн россиянки рассказал о ее здоровье
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Туристка отметила день рождения на Ибице и впала в кому
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Вылетевший из России самолет развернулся в аэропорт из-за повреждений
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри
Все материалы
Из жизни
Кровожадный крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней
«Меня снимают без спроса и исподтишка трогают детей за щеки»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Россиянин продаст исцеляющую от похмелья кошку за 15 миллионов рублей
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
В России нашли капсулу времени
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу
Все материалы
Самые быстрые, роскошные и необычные Mini
К юбилею марки вспоминаем важные и порой неожиданные вехи истории культовой малолитражки
«Нива» из будущего
Видео: разбираемся, достойного ли преемника приготовил АвтоВАЗ легендарному внедорожнику
Экстремальный тюнинг Bentley
Виртуальная «хирургия» британской классики
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Toyota привезет в Россию роскошный 10-местный минивэн
В США на заправке появился бензин по 5 рублей за литр
Компактные «Мерседесы» стали гибридами
Все материалы
Дом
Жилье в центре Нью-Йорка начали распродавать за бесценок
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
«Тинькофф» сорвал рекордную сделку по недвижимости в Москве
В небе над Амуром
Россию и Китай соединят канатной дорогой. Кто придумал самый смелый проект последних лет?
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Напуганные кризисом москвичи устроили бум на рынке жилья
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне не испугались потери работы из-за роботов
«Почта России» начала применять электронный почтовый знак оплаты
Все материалы