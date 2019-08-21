Украинцы возмутились постом Макрона на русском языке

Украинские политики отреагировали на пост президента Франции Эммануэля Макрона, написанный на русском языке.

В частности, депутат Рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила в Facebook, что европейские лидеры «мимикрируют под Путина», и в следующем году можно ожидать снятия санкций с Москвы. Она также высказала обиду, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, тогда как «Украина за право быть частью Европы заплатила жизнями тысяч лучших героев».

Парламентарий Владимир Арьев, в свою очередь, переиначил слова французского политика о вере в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. По его словам, текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона».

Встреча Макрона и Путина прошла 19 августа в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов. На пресс-конференции до начала переговоров с Путиным Макрон заявил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа — часть русской души.

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