Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Омелян считает, что в администрации президента неверно рассчитали сумму, которая необходима на ремонт 24 тысяч километров дорог. Как следует из сообщения на сайте администрации, на это потребуется 150 миллиардов гривен (более 365 миллиардов рублей), однако Омелян считает, что эта цифра занижена втрое.

Также министр выразил недовольство сроками, которые обозначены в проекте ремонта магистралей. По мнению Омеляна, такой объем работы нереально выполнить за три года. «Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!» — заключил министр.

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