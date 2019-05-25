Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Обращение к главе государства член кабмина опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

В частности, он поправил Зеленского в произношении некоторых слов. «Правильно говорить не "диджитализация", а "дигитализация". И, представьте себе, мы правильно произносим это слово», — написал Омелян.

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Кроме того, министру не понравилось то, что президент, выступая на форуме современных технологий, говорил не на украинском языке. «Извините, что по-украински, потому по-кацапски чиновнику не пристало говорить, тем более президенту», — добавил он.

Омелян подчеркнул, что сейчас на Украине бурными темпами развиваются электрокары, электронный документооборот и блокчейн-реестры.

23 мая на форуме интернет-деятелей iForum 2019 Зеленский заявил, что украинские чиновники знают только четыре слова из мира современных технологий: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Маск». Он также привел в пример снимок с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который с большим удивлением наблюдает за испытаниями роботов Boston Dynamics.

20 мая из-за украинского языка между Зеленским и Ляшко произошла перепалка. Инцидент произошел в момент, когда, в своей инаугурационной речи президент начал говорить по-русски. Лидер Радикальной партии перебил Зеленского, крикнув, что присутствующие в Верховной Раде депутаты понимают украинский язык.

Владимир Зеленский официально вступил в должность главы государства 20 мая. В тот же день он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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