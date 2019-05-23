Зеленский упрекнул чиновников в отсталости и показал фото Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул чиновников и политиков в оторванности от современных технологий. Как сообщает «Украинская правда», такое мнение он высказал в рамках форума интернет-деятелей iForum 2019.

«Как правило, чиновники используют четыре слова: "инновация", "диджитализация", "гиперлуп" и "Маск". И после этих четырех слов они говорят: "Мы все сказали, и надо что-то менять"», — посетовал Зеленский.

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Он также показал видео с испытаний роботов американской инженерной компании Boston Dynamics и предложил оценить реакцию украинских чиновников. На экране появился снимок с народным депутатом от Радикальной партии Олегом Ляшко, который с большим удивлением наблюдает за происходящим. Фотография вызвала смех в зале.

Далее Зеленский напомнил о предложении ряда российских депутатов вернуться к старому летоисчислению и добавил, что такие чиновники могут к такому привести.

Ранее 22 мая Ляшко объявил о переходе фракции Радикальной партии в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. По мнению депутата, инициатива лидера страны по изменению избирательного законодательства — авантюра, которая преследует захват власти. Ляшко отметил, что Зеленский предлагает возглавить коррупцию, законсервировать ее и управлять ею.

20 мая Ляшко устроил перепалку с Зеленским во время его инаугурационной речи. Инцидент произошел в момент, когда, говоря о ситуации в Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. Лидер Радикальной партии перебил президента, крикнув, что присутствующие в Верховной Раде депутаты понимают украинский язык.

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