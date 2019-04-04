Украинский министр пообещал приехать в Москву на танках союзников

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал вместе с союзниками захватить Москву. Об этом он написал в своем Facebook.

Он разместил фото приглашения от Союза транспортников России прислать делегата на круглый стол и добавил: «Они уже все в КВН записались?». По его утверждению, несколько дней назад Россия предложила восстановить авиационное сообщение, а сейчас приглашает обсудить единое транспортное пространство Евразийского союза, «членом которого является Украина по поручению Путина».

«Ребята, не выигрывает ваш кандидат, зря стараетесь! А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках, с надписью "На Москву". Повторим поход Сагайдачного!», — добавил он.

В 1618 году реестровое казачество под руководством гетмана Петра Сагайдачного на службе Речи Посполитой осадило Москву и разорило ее окрестности. Через два года Сагайдачный направил в Москву от своего имени посольство с выражением готовности запорожских казаков служить царю.

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