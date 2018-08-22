В центре Киева заглох танк

В центре Киева на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Черновола заглох танк, направлявшийся на репетицию военного парада. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По словам очевидцев, боевая машина несколько часов простояла на дороге и время от времени дымилась. Позднее танк эвакуировали с помощью тягача КрАЗ. Причины поломки пока неизвестны.

Военный парад в Киеве состоится 24 августа — в День независимости Украины.

В ходе репетиции, которая прошла 18 августа, в здание одного из столичных бизнес-центров врезался самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук».

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