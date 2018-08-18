Зенитная установка «Бук» врезалась в здание бизнес-центра в Киеве

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук», принимавший участие в параде ко Дню независимости в Киеве, врезался в здание бизнес-центра. Об этом сообщает «Общественное ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел у здания БЦ Astarte по улице Ярославская. По словам очевидцев, водитель военной машины сдавал назад и въехал в одну из колонн с фасадной стороны здания. При ударе были повреждены облицовочные плиты. У самой техники значительных видимых повреждений не зафиксировано.

ЗРК «Бук» предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах в условиях интенсивного радиопротиводействия. В состав находящихся на вооружении Вооруженных сил Украины комплексов "Бук-М1" входят командный пункт 9С470М1, станция обнаружения и целеуказания 9С18М1 "Купол", самоходная огневая установка (СОУ) 9А310М1 и пуско-заряжающая установка 9А39М1.

Предполагается, что в военном параде ко Дню независимости, репетиция которого прошла ранее 18 августа в Киеве, примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих. Сообщается, что мероприятие посетит советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

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