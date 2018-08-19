Удар ЗРК «Бук» по зданию в Киеве попал на видео

В сети появилось кадры инцидента в Киеве, где после репетиции парада ко Дню независимости зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» врезался в здание бизнес-центра. Видео опубликовано в YouTube.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел у здания БЦ Astarta по улице Ярославская. По словам очевидцев, водитель военной машины сдавал назад и въехал в одну из колонн с фасадной стороны здания. При ударе были повреждены облицовочные плиты. У самой техники значительные видимые повреждения не зафиксированы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!