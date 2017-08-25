Появилось снятое с высоты птичьего полета видео военного парада в Киеве

Видео: Військове телебачення України / YouTube

На канале Военного телевидения Украины в YouTube появилось снятое с высоты птичьего полета видео прошедшего 24 августа в Киеве парада по случаю Дня независимости Украины.

Отмечается, что всего в мероприятии приняли участие 4,5 тысячи украинских военных, из которых около тысячи — участники вооруженного конфликта в Донбассе. Среди участников парада также 200 военных, награжденных государственными наградами за проявленное мужество.

По Крещатику вместе с украинскими военнослужащими промаршировали подразделения вооруженных сил Канады, Эстонии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и США. Также на параде были военные из Грузии и Молдавии. За мероприятием наблюдали специально прибывшие в Киев министры обороны разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.

День независимости отмечается на Украине 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.