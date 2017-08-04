По Киеву на День независимости Украины пройдут иностранные военные

Военнослужащие иностранных армий поучаствуют в параде в Киеве, посвященном Дню независимости Украины. Об этом министр обороны республики Степан Полторак заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«В этом году много наших партнеров проявили желание принимать участие в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса (НАТО — прим. «Ленты.ру») и наших партнеров», — сказал глава военного ведомства.

По словам Полторака, шесть государств уже согласились отправить своих военнослужащих в Киев. Переговоры вели со странами НАТО, в частности, Прибалтики и Грузии. По информации телеканала ТСН (сюжет опубликован на YouTube), в парадных расчетах пройдут военные из Великобритании, Эстонии и Латвии.

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В августе 2016-го президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад на День независимости стихотворением советского поэта Владимира Маяковского «Долг Украине». «Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль», — продекламировал глава государства отрывок из произведения. Таким образом он попытался объяснить, для чего в Киеве проводится военный парад.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в вооруженное противостояние в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств. Кроме того, Киев не признает результатов референдума 2014 года, после которого Крым воссоединился с Россией. Москва настаивает, что процедура соответствовала нормам международного права.

День независимости отмечается на Украине 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.

