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В военном параде в Киеве приняли участие солдаты НАТО

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Военнослужащие НАТО приняли участие в киевском параде по случаю Дня независимости Украины. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «РИА Новости Украина».

В частности, по Крещатику промаршировали подразделения вооруженных сил Канады, Эстонии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и США. Также на параде были представлены военные Грузии и Молдавии.

За мероприятием наблюдали специально прибывшие в Киев министры обороны разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что работал переводчиком для главы американского военного ведомства во время парада. «Мне сегодня пришлось немножко побыть переводчиком министра обороны Соединенных Штатов Америки (...). Я ему перечислял, кто идет [на параде]. Гость похвалил наше войско», — сказал Луценко.

О том, что военнослужащие иностранных армий будут участвовать в параде в Киеве 4 августа сообщал министр обороны Украины Степан Полторак. «В этом году много наших партнеров проявили желание принимать участие в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса (НАТО — прим. «Ленты.ру») и наших партнеров», — сказал он тогда.

День независимости отмечается на Украине 24 августа. В этот день в 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости Украины.

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