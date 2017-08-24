Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев. Об этом он сказал, выступая на военном параде, посвященном Дню независимости страны, передает «Интерфакс-Украина».

«В целом более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим никогда никому», — заявил Порошенко.

Он добавил, что Киев готов дать «жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление». «Но все-таки мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», — отметил глава государства.

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21 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что вооруженный конфликт в Донбассе начался из-за того, что жители региона крайне слабо ощущают свою связь с украинской историей и культурой. «Эта территория — самое слабое звено нашего национального единства», — сказал он, добавив, что жители Донбасса говорят на русском языке, ходят в русскую церковь, читают российские газеты, ходят в русский театр, смотрят российское телевидение. «Это готовый "русский мир"», — заключил Ющенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.