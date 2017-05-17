Киев отказался возвращать Донбасс силой

Киев не намерен силой возвращать Луганск и Донецк, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем», — сказал глава оборонного ведомства. При этом он выразил уверенность в том, что украинская власть установит контроль над частью Донбасса, где сейчас управляют ополченцы.

Согласно сайту DW, Полторак также отметил, что минские соглашения — единственный мирный путь разрешения ситуации на востоке Украины.