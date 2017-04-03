Москаль отказался верить в возвращение Крыма и Донбасса

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль не верит в возможность возвращения Украиной Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в телеэфире, передает «112 Украина».

«Честно? Нет», — ответил Москаль на вопрос, вернет ли Украина Крым и Донбасс. Он отметил, что неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей очень важны для страны, потому что в случае их окончательной потери, «они [Россия] пойдут дальше».

19 марта глава МИД Украины Павел Климкин пообещал вернуть жителям Крыма свободу. «Здесь не может быть компромиссов. Мы вернем свободу совместно», — написал он в соцсетях.

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Украинские политики регулярно предлагают способы возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева. 9 марта глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что это станет возможным благодаря произведениям писателя Тараса Шевченко. «Его призыв "Боритесь — поборете!" стал главным девизом национально-освободительной борьбы украинцев», — отметила она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране. В мае того же года были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке своей территории, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

