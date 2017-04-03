В Киеве пообещали восстановить контроль над Крымом после возвращения Донбасса

Заместитель министра по делам беженцев Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев сначала восстановит контроль над Донбассом, а затем и над Крымом. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает «Обозреватель».

Так чиновник прокомментировал заявление главы Закарпатской области Геннадия Москаля о том, что украинские власти не смогут вернуть регионы. «Я не согласен с такими оценками. Мы вернем и Донбасс, и Крым. Донбасс — быстрее, чем Крым», — сказал Грымчак.

Замминистра также высказал мнение, что у закарпатского губернатора «такая точка зрения, возможно, потому, что он давно не был на Луганщине». «Он был главой военно-гражданской администрации Луганской области два года тому назад, но за это время многое изменилось — и люди, и все остальное», — отметил Грымчак.

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Днем ранее Москаль заявил, что не верит в возможность возвращения Киевом Крыма и Донбасса. «Честно? Нет», — ответил Москаль на вопрос, восстановит ли Киев контроль над Крымом и Донбассом.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума. Киев отказался признать результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права и напоминают о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014-го после попытки Киева в ходе силовой операции подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.