Климкин пообещал «вернуть свободу» жителям Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал вернуть жителям Крыма свободу. Соответствующий пост он опубликовал в микроблоге Twitter в субботу, 18 марта, в третью годовщину присоединения полуострова к России.

«Три года назад у крымчан отобрали свободу. Здесь не может быть компромиссов. Мы вернем свободу совместно», — написал глава ведомства. Он сопроводил свое сообщение хештегом #CrimeaIsUkraine («Крым — это Украина»).

Заявление Климкина прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией прошли во многих регионах России. В Севастополе на площадь Нахимова вышли около трех тысяч человек. Перед жителями выступили представители власти города, а также депутаты Госдумы. Народный артист СССР, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Иосиф Кобзон исполнил песню «День Победы». В Симферополе

В Москве в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 150 тысяч человек. Во Владивостоке на митинг вышли более 17 тысяч человек. В Симферополе в шествии в честь Крымской весны, которое состоялось 16 марта, приняли участие пять тысяч человек.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Украинские политики постоянно выдвигают идеи о том, как вернуть Крым и Донбасс под контроль Киева. 9 марта глава фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко заявила, что это станет возможным благодаря произведениям писателя Тараса Шевченко. «Его призыв "Боритесь — поборете!" стал главным девизом национально-освободительной борьбы украинцев», — отметила она.

В декабре 2016-го президент Украины Петр Порошенко назвал дополнительным стимулом для этого введение безвизового режима с Европейским союзом. В мае он посчитал признаком скорого восстановления контроля Киева над утраченными территориями возвращение на Украину из заключения в России депутата Верховной Рады Надежды Савченко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и называет полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.