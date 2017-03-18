Неизвестные подарили Порошенко путеводитель по Крыму и книгу «Приворотное зелье»

В 2016 году неизвестные подарили президенту Украины Петру Порошенко белое кимоно, деревянную булаву, путеводитель по Крыму, две вышиванки и книгу «Приворотное зелье». Об этом говорится в ответе администрации главы государства на запрос «Украинских новостей».

Всего за прошедший год в Фонд президентов Украины были переданы 282 подарка на имя Порошенко. В их числе — вязаные шерстяные носки, презентованные лидеру страны на съезде партии БПП («Блок Петра Порошенко») в конце 2015-го, а также картина из янтаря «Памятник воинам-афганцам» — от украинского союза афганцев.

В списке также значатся мяч с автографами игроков футбольного клуба «Динамо» (Киев), подаренный президентом ФК Игорем Суркисом, и книга «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе» — от бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, которого на Украине подозревают в хищении бюджетных средств (покинул страну в 2014-м).

Порошенко также получал презенты из других стран. В частности, Литва подарила ему набор сувенирных бутылочек, Туркменистан — свою национальную одежду, Сингапур — металлическую статуэтку «Два острых перца», Индия — памятный набор к Международному дню йоги. От Франции президенту досталась флэшка в виде автомобиля Красного Креста, а от Германии — статуэтка «три человека на подставке».

От украинских заводов глава государства получил в подарок макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов Ан-74ТК-200 и Ан-178, буксира «Нибулон».

Фонд президентов Украины является частью Национальной библиотеки имени Вернадского. Там хранятся архивные документы, видео и фотоматериалы, электронные издания, которые так или иначе связаны с лидерами страны. В частности, имеет большую коллекцию подарков, предназначенных Леониду Кучме, Виктору Ющенко, Виктору Януковичу. Фонд также занимается научно-исследовательской деятельностью.