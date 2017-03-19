Кобзон спел в Севастополе «День Победы»

В Севастополе тысячи людей вышли на площадь Нахимова в годовщину присоединения полуострова к России. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает портал «Наш Крым. Новости». Перед жителями выступили представители власти города, а также депутаты Госдумы. Народный артист СССР, первый заместитель председателя думского комитета по культуре Иосиф Кобзон исполнил песню «День Победы».

«Это долгожданное событие, это судьбоносное событие для каждого из нас, для каждого севастопольца, для каждого россиянина», — приводит ForPost слова врио губеранатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. «Нас спрашивают, сколько отцов у этого решения? Отцов столько, сколько стоит на этой площади. Отцов столько, сколько пришло на избирательные участки. Вся стана поддерживала это решение», — цитирует его агентство «Федерал пресс».

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый, в свою очередь, отметил, что все жители полуострова «оказались свидетелями чуда, в которое многие уже и не верили». «Но оно случилось. Оно не снизошло с неба, мы его сделали сами, оно было рукотворным. Мы его сделали с поддержкой всего российского народа, правительства России и президента России. Когда мы едины — мы многое можем», — добавил он.

После выступления политиков на площади Нахимова прошел праздничный концерт, в ходе которого Кобзон исполнил несколько песен, в их числе «Севастопольский вальс» и «День победы». Закончились мероприятия салютом. По оценкам организаторов, на площади присутствовали более трех тысяч человек.

Праздничные мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией также прошли во многих регионах России. В Москве в них приняли участие порядка 150 тысяч человек. Во Владивостоке на праздничный митинг вышли более 17 тысяч человек. В Симферополе в шествии в честь Крымской весны, которое состоялось 16 марта, приняли участие пять тысяч человек.

Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта 2014 года. Решение о присоединении полуострова было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. События, происходившие в регионе, входившем тогда в состав Украины, с 20-х чисел февраля до плебисцита, попали в историю под названием Крымская весна.