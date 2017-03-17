Плотницкий выступил за референдум о присоединении Донбасса к России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий заявил, что выступает за проведение в Донбассе референдума о присоединении к России. Об этом в пятницу, 17 марта, он сказал РИА Новости.

«Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался», — заявил Плотницкий.

Он также сообщил, что в случае проведения плебисцита его результаты будут такими же, как и в Крыму.

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3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил, что внешнюю политику страны проводит глава государства.

1 марта председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предположил, что со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания ЛНР и ДНР, в том случае если эскалация конфликта в Донбассе продолжится. «Если [официальный Киев] и дальше будет морить людей голодом и холодом, то со стороны России возможны любые варианты», — сказал депутат.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против данных регионов.