Песков ответил на вопрос о возможности признания Москвой ДНР и ЛНР

Внешнюю политику страны проводит глава государства, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Его слова в пятницу, 3 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Отвечая на ваш вопрос, могу сказать одно: по конституции внешняя политика российского государства определяется главой государства, а именно президентом Российской Федерации», — сказал Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников предположил, что со стороны России возможны любые решения, вплоть до признания ЛНР и ДНР, в том случает если эскалация конфликта в Донбассе продолжится.