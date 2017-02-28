В ООН отреагировали на признание Россией документов жителей Донбасса

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик нуждаются в документах, однако это не должно мешать выполнению минских соглашений. Такое мнение высказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью «Коммерсанту», опубликованному во вторник, 28 февраля.

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс... Надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — отметил Гранди.

При этом комиссар напомнил о существовании нансеновских паспортов, которые предшественник ООН, Лига Наций, выдавала лицам без гражданства.

Материалы по теме Вот и весь указ С чем связано признание Россией документов жителей отдельных районов Донбасса

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Данное решение будет действовать до политического урегулирования ситуации в регионе.

Украинский лидер Петр Порошенко назвал данный шаг Москвы очередным доказательством нарушения Россией международного права. В ответ в Кремле пояснили, что Россия не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.