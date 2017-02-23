В Минске пояснили отношение к документам ЛНР и ДНР

Жители Донецкой и Луганской областей Украины могут получить убежище или дополнительную защиту в Белоруссии, даже не имея документов, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает РИА Новости.

«Каждый случай рассматривается отдельно. Случается, что у человека на руках есть только водительское удостоверение или вообще все документы утрачены», — сказал Мирончик.

Он напомнил, что по указу президента республики, изданному в августе 2014 года, жители Донецкой и Луганской областей Украины освобождены от необходимости предоставлять все документы для получения убежища или дополнительной защиты.

В то же время в пресс-службе белорусского МВД заявили, что паспорта, выданные самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, являются недействительными на территории Белоруссии.

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18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

30 августа 2014 года в целях оказания помощи и сохранения дружественных отношений между Минском и Киевом, президент Белоруссии подписал указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь». Согласно документу, граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей, освобождаются от предоставления документов, необходимых для выдачи разрешения на временное проживание в Белоруссии. Приехавшие также освобождаются от оплаты за медицинские услуги, оказываемые государственными организациями здравоохранения.

По данным белорусского МИД, за время конфликта на Украине в Белоруссию с обеих сторон линии соприкосновения прибыло около 160 тысяч человек из Луганской и Донецкой областей.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.