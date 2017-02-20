Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР

Въезд в Белоруссию по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик невозможен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Его слова приводит БЕЛТА.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что при выявлении таких граждан на выезде их будут привлекать к ответственности, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Белоруссию.

Согласно сайту Госпогранкомитета, за нарушение иностранцем правил пребывания в республике предусмотрены предупреждение, или штраф в размере до 50 базовых величин (с 1 января базовая величина составляет 23 белорусских рубля), или депортация.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ «документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Глава государства постановил, что жители упомянутых территорий могут въехать в Россию без оформления виз.

Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя такой шаг российских властей, заявил, что для него это очередное доказательство нарушения Россией международного права.

В Кремле, однако, с ним не согласились. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам. «Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады, жесточайшего эмбарго со стороны своей столицы, со стороны Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы. Фактически им выдаются документы в этом регионе; эти документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь», — добавил представитель Кремля.

