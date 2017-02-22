Захарченко рассказал о резком росте спроса на паспорта ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике резко вырос спрос на паспорта после признания Россией документов, выданных в Донбассе. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил журналистам в среду, 22 февраля, передает «Интерфакс».

По его словам, после указа российского президента Владимира Путина «ситуация с паспортами стала довольно-таки критичной». «Число заявлений увеличилось в десятки раз. И сейчас поднимается вопрос о задействовании дополнительных мощностей [для их печати]», — пояснил Захарченко.

Глава ДНР также отметил, что власти республики намерены урегулировать этот вопрос к началу марта. «В ближайшие неделю-две вопрос решится», — подчеркнул он.

Материалы по теме Вот и весь указ С чем связано признание Россией документов жителей отдельных районов Донбасса

18 февраля Путин подписал указ о признании в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Глава государства постановил, что жители упомянутых территорий могут въехать на российскую территорию без оформления виз. Меры введены временно — до политического урегулирования ситуации в регионе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него это очередное доказательство нарушения Москвой международного права. В ответ в Кремле пояснили, что Россия не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.