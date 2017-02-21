Киев призвал усилить санкции против России из-за признания документов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко призвал Евросоюз усилить санкции против России из-за признания документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент высказался за ужесточение санкций против России из-за признания ею фейковых документов фейковых республик (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру»)», — написал Цеголко.

Такое мнение Порошенко высказал во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом. «Считаем, что это очень тревожное явление (признание документов — прим. «Ленты.ру») и оно требует решительных действий до усиления санкций», — заявил украинский лидер.

18 февраля Порошенко, комментируя признание документов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил, что для него это очередное доказательство нарушения Россией международного права.

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В Кремле ответили, что Москва не приравнивает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам. «Целый регион находится в условиях жесточайшей блокады, жесточайшего эмбарго со стороны своей столицы, со стороны Киева. В условиях этого эмбарго люди не имеют возможности обновлять, исправлять, получать, восстанавливать утерянные документы. Фактически им выдаются документы в этом регионе; эти документы, исходя из гуманитарных соображений, будут приниматься здесь», — отметил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее 18 февраля Путин подписал указ о признании в РФ «документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Глава государства постановил, что жители упомянутых территорий могут въехать в Россию без оформления виз.