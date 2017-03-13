Умер бывший спикер парламента ДНР Владимир Макович

В Донецке умер первый спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Макович. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Народном совете ДНР.

Причиной смерти 54-летнего мужчины стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий в Донбассе. «Он умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», — уточнил представитель пресс-службы Народного совета ДНР.

Владимир Макович 7 апреля 2014 года зачитал Декларацию о государственной независимости ДНР, отметил в Facebook бывший глава МИД республики Борис Борисов. В июле того же года он возглавил Народный совет ДНР.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го по итогам прошедших референдумов о независимости. Эти события были вызваны госпереворотом на Украине в результате Евромайдана. В апреле киевские власти начали против них силовую операцию.