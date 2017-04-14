В ДНР прокомментировали слова Турчинова о наступлении в Донбассе

Слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о необходимости наступления в Донбассе демонстрируют нарушение Киевом минских соглашений. Об этом заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

«Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны», — указал Басурин, выразив надежду, что участники минского процесса обратят внимание на слова секретаря СНБО.

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Турчинов 14 апреля в беседе с «Би-би-си» заявил, что задачей украинских военных, участвующих в силовой операции в Донбассе, является продвижение на восток. Секретарь СНБО также пошутил, что главное при этом — не проскочить границу (к востоку от самопровозглашенных республик Донбасса находится Россия — прим. «Ленты.ру»).

Согласно Комплексу мер по выполнению минских соглашений, согласованному в феврале 2015 года и подписанному в том числе представителем Украины, Киев обязуется прекратить военные действия в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны.