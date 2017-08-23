В Киеве пообещали вскоре вывесить флаги Украины во всех городах и селах Донбасса

Министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что вскоре украинские флаги будут вывешены во всех городах и селах Донбасса. Такое заявление он опубликовал в среду, 23 августа, на своей странице в Facebook в связи с отмечаемым в этот день праздником государственного флага страны.

«Я убежден, что уже близко то время, когда государственный флаг Украины будет развеваться во всех городах и селах украинского Донбасса как символ единства Украины и нерушимости ее границ», — написал он. Глава военного ведомства не уточнил, в какие сроки это должно произойти.

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В июне советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев непременно вернет неподконтрольные территории Донбасса и проведет там зачистку. «Могу убедить, и те, кто сегодня не слышит, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — подчеркнул Шкиряк.

В мае Полторак заявлял, что Киев не намерен силой возвращать территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых властей Украины силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.