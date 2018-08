Украина испытала «новый» танк

Державний концерн "Укроборонпром" / YouTube

Украинский танк Т-72АМТ, разработку которого завершил «Киевский бронетанковый завод», начал проходить огневые испытания на военных полигонах. Видео одного из таких тестов «Укроборонпром» выложил на YouTube.

Отмечается, что в ходе испытаний планируется отработать режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат». Заявляется, что благодаря использованию нового высокоточного оружия машина способна «уничтожить бронетехнику противника на дальности до пяти километров», а ракета «Комбат» пробивает броню толщиной 750 миллиметров.

В июне We Are The Mighty назвало советский (российский) танк Т-72 худшим в мире. К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

На момент распада СССР на Украине было 1269 машин Т-72. По данным на начало 2016 года, в украинской армии насчитывалось 367 танков Т-72, в частности, в рабочем состоянии — 132, требующих ремонта — 235.

