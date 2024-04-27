В России высказались о срыве мирных переговоров из-за языкового вопроса

Депутат Чепа: языковой вопрос был предлогом отказа от мирных переговоров в 2022

Языковой вопрос стал предлогом для отказа от подписания мирного договора на переговорах России и Украины в апреле 2022 года, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о причинах срыва мирного процесса.

«Русский язык — это было не основное требование. Мы всегда выступали в защиту наших русскоязычных граждан, проживающих на территории Украины. Но они отказались выполнять эти условия, которые были прописаны у нас в разных вариациях. Основное — не собирались выполнять Минские соглашения, другие договоренности, потому что в их задачи не входило мирное урегулирование. Их не интересуют граждане, которые живут на территории Украины — русскоговорящие, украиноговорящие, им все равно. Им нужен конфликт, им нужно создавать проблемы, в первую очередь России», — сказал депутат.

Как пишет Die Welt, в апреле 2022 года Россия и Украина составили проект мирного договора, но Украина отказалась от подписания. Издание ссылается на документ по итогам переговоров и украинские источники.

Из проекта соглашения Киев исключил пункт о пересмотре статуса Крыма и Севастополя по истечении 15 лет с момента заключения. Также главы государств обсуждали вопрос о сокращении численности Вооруженных сил Украины, отметили журналисты. Украинская сторона отказалась от подписания после требования сделать русский язык вторым государственным в республике. Помимо этого, Киев не устроило условие о снятии взаимных санкций и прекращении исков в международных судах.

