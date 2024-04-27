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11:24, 27 апреля 2024Экономика

Названы самые популярные траты россиян в выходные

Банк «Русский стандарт»: 71 процент платежей россиян пришелся на супермаркеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С января по март 2024 года большая часть платежей россиян по выходным пришлась на супермаркеты. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», проведенное на основе анализа операций клиентов.

Таким образом, в первом квартале эта часть расходов составила 71 процент платежей, говорится в исследовании. Средний чек разовой покупки в супермаркете по выходным составил 870 рублей, увеличившись на 7 процентов в год.

Еще 22 процента платежей по картам банка пришлось на категорию кафе и ресторанов. Средний чек здесь уменьшился почти на треть по отношению к предыдущему году (на 29 процентов), достигнув 1054 рублей.

Третью строчку по объему платежей заняли магазины одежды, на которые пришлось 4 процента платежей по картам в первом квартале. Средний чек тут оказался на уровне 6064 рубля.

Ранее стало известно, что россияне пристрастились к импульсивным покупкам. В последние два года процент людей, совершающих приобретения импульсивно хотя бы раз в месяц, вырос до 35 процентов. Каждую неделю спонтанные покупки делают 18 процентов россиян.

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      Лилиана Набиуллина
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