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10:03, 25 апреля 2024Экономика

Россияне пристрастились к импульсивным покупкам

«Коммерсантъ»: 18 процентов россиян каждую неделю совершают спонтанные покупки

Фото: Michael Bihlmayer / IMAGO / Globallookpress.com

Россияне пристрастились к спонтанным покупкам. За последние два года доля людей, раз в месяц совершающих импульсивные приобретения, выросла до 35 процентов (на 14 процентных пунктов), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса BNPL «Долями» и Tinkoff Data.

В том, что они совершают спонтанные покупки каждую неделю, признались 18 процентов опрошенных. Таким образом, за два года этот показатель возрос на 11 процентных пунктов, говорится в исследовании.

Большая часть незапланированных трат происходит в онлайне — 50 процентов. Еще 38 процентов приходится на офлайн-магазины (где значительная часть спонтанных приобретений приходится на товары, расположенные у касс). Чаще всего люди таким образом приобретают одежду (порядка трети опрошенных). На втором месте в перечне — товары для дома, на третьем — средства для бьюти-ухода.

Причины роста популярности импульсивных покупок аналитики не называют. Издание обращает внимание, что эта стратегия позволяет покупателям бороться со стрессом, что подтверждают исследования предыдущих лет.

Ранее сообщалось о сокращении россиянами трат на онлайн-шопинг. По данным банка «Русский стандарт», по итогам первого квартала 2024 года этот показатель снизился до 34 процентов, тогда как в прошлом году он составлял 56 процентов. В первом квартале средний чек в онлайне превысил 1,5 тысячи рублей, а в офлайне — 1,6 тысячи.

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      Лилиана Набиуллина
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