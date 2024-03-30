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23:12, 30 марта 2024Экономика

Россияне сократили свои траты на онлайн-шопинг

Доля покупок россиян в онлайн-магазинах сократилась на 22 % за год

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россияне, по итогам первого квартала 2024 года, сократили свои траты на онлайн-шопинг — доля покупок через интернет составила 34 процента против 56 процентов в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

Уточняется, что средний чек в офлайне в январе — марте составил 1684 рубля, в онлайне — 1582 рубля. В 2023 году онлайн-шопинг лидировал со средним чеком в 1560 рублей против 1478 рублей у офлайна.

Как отмечают аналитики, общую статистику количества и средних чеков онлайн-покупок заметно корректирует популяризация платежей через СБП. Ее используют не только для интернет-покупок, но и во время обычных походов по магазинам.

Чаще всего россияне покупали через интернет товары для дома, продукты в супермаркетах и детскую одежду. В офлайне россияне тратились на супермаркеты и рестораны.

Ранее большинство россиян (67 процентов), опрошенных ВТБ Онлайн, признались, что не умеют копить и хотели бы этому научиться.

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      Юлия Мискевич
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