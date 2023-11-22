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15:16, 22 ноября 2023Экономика

Россияне признались в неумении копить деньги

ВТБ Онлайн: 67 % россиян признались, что не умеют копить деньги

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Большинство россиян (67 процентов), опрошенных ВТБ Онлайн, признаются, что не умеют копить и хотели бы этому научиться. Результаты исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Согласно опросу, откладывать деньги сложнее женщинам, 72 процента из них хотели бы выработать такую привычку. В то же время слишком активно копит деньги каждый пятый опрошенный.

Причем у 57 процентов респондентов есть привычка тратить деньги на все подряд, от которой они бы хотели избавиться. Речь идет, например, о покупках онлайн: слишком часто тратят деньги на онлайн-шоппинг 24 процента россиян, причем тренд больше характерен для молодого поколения.

Ранее директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова посоветовала гражданам с маленькой зарплатой откладывать по 10 процентов с ежемесячного дохода на специальный счет. Даже при зарплате 50 тысяч рублей в месяц таким образом за год можно накопить 60 тысяч рублей, отметила она.

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      Мария Грушко
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