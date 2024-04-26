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11:28, 27 апреля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способы избежать переедания на майских праздниках

Диетолог Хасанова: избежать переедания в праздники поможет отказ от алкоголя

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Избежать переедания в праздники поможет полный отказ или ограничение потребления алкоголя, так как он стимулирует аппетит, считает диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова. Несколько других способов провести долгие выходные на природе без проблем со здоровьем она подсказала «Ленте.ру».

Врач назвала первой причиной переедания в майские праздники свободный доступ к большому количеству калорийной пищи. Жирные и сладкие блюда, как отметила она, создают особое искушение съесть еще кусочек из-за их привлекательного вкуса и аромата, что сложно сочетается с принципами здорового питания.

Вторая причина, по словам Хасановой, связана с эмоциональными аспектами питания в праздники. «Встречи с друзьями и семьей, а также общее праздничное настроение могут способствовать перееданию из-за желания наслаждаться временем с близкими и отдыхом. Эмоциональное переедание часто служит реакцией на стресс, радость или другие сильные эмоции, что приводит к потреблению большего количества пищи, чем необходимо», — объяснила врач.

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Чтобы избежать переедания и сохранить здоровье в праздничные дни, диетолог посоветовала следить за количеством и качеством потребляемой пищи, контролировать свои эмоции и стремиться к балансу между удовольствием от еды и заботой о своем здоровье.

В день, когда предполагается плотный и долгий ужин, не пропускайте привычные приемы пищи, включая полноценный завтрак и обед. Рекомендуется хорошо пережевывать пищу

Линда Хасановадиетолог

Если планируется готовить мясо и овощи на мангале, Хасанова предложила отдавать предпочтение нежирным видам мяса, таким как индейка, постные части говядины или рыба. Для маринада, по ее словам, лучше использовать простые пряности — соль, перец, душистые приправы, без добавления сахара или майонеза.

Также, по словам диетолога, важно контролировать количество добавляемых в блюда соусов и отдавать предпочтение натуральным маслам вместо магазинных соусов с сомнительным составом.

Ограничьте или исключите вовсе потребление алкоголя, так как он только стимулирует аппетит, а водный баланс поддерживайте, заменяя газированные напитки и соки на теплую фильтрованную воду

Линда Хасановадиетолог

В заключение Хасанова призвала помнить об эмоциональной составляющей праздника, ведь еда — не единственная радость в любой период жизни. Помимо застолья, она предложила прогуляться по лесу, сходить в парк, поиграть в активные или настольные игры.

Ранее эндокринолог Елена Островская признала шашлык опасным для некоторых людей. По ее словам, с осторожностью стоит употреблять приготовленное на углях мясо людям с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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      Наталья Обрядина
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