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11:27, 26 апреля 2024Забота о себе

Шашлык признали опасным блюдом для некоторых людей

Эндокринолог Островская: шашлык может навредить людям с желчекаменной болезнью

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Некоторым людям надо с особой осторожностью употреблять в пищу шашлык, заявила эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. При каких заболеваниях жаренное на углях мясо может быть опасно, она рассказала «Ленте.ру».

По словам Островской, нельзя злоупотреблять шашлыком людям с заболеваниями ЖКТ, например, желчекаменной болезнью в стадии обострения. Также жареное мясо — очень тяжелое блюдо, которое может навредить пациентам с хроническим панкреатитом, особенно если шашлык приготовлен из жирного мяса, предупредила врач.

Кроме того, считается, что детям до 7-8 лет нужно давать шашлык с осторожностью: лучше, если он будет из курицы и без горелых корочек. «Важно понимать, что в процессе горения, особенно если во время жарки на огонь попадают капельки жира с мяса, образуются токсичные вещества. При их регулярном попадании в организм в большом количестве они могут развиться онкологические заболевания», — объяснила Островская.

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      Наталья Обрядина
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