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18:35, 2 февраля 2024Забота о себе

Россиян призвали забыть о привычных закусках к водке

Хирург Умнов: худшими закусками к водке являются шашлык и копченая колбаса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Некоторые привычные для рациона россиян продукты являются худшими закусками к водке, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Их он перечислил в беседе с изданием NEWS.ru.

Умнов призвал не сочетать шашлык, жирные, копченые и жареные продукты с водкой. По его словам, они сами по себе трудно перевариваются, а если смешать их с этим спиртным напитком, нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок станет колоссальной. Внутренние органы могут с такой нагрузкой не справиться. «[Это] в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — посоветовал Умнов.

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      Александра Лисица
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