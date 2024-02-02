Россиян призвали забыть о привычных закусках к водке

Хирург Умнов: худшими закусками к водке являются шашлык и копченая колбаса

Некоторые привычные для рациона россиян продукты являются худшими закусками к водке, предупредил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Их он перечислил в беседе с изданием NEWS.ru.

Умнов призвал не сочетать шашлык, жирные, копченые и жареные продукты с водкой. По его словам, они сами по себе трудно перевариваются, а если смешать их с этим спиртным напитком, нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок станет колоссальной. Внутренние органы могут с такой нагрузкой не справиться. «[Это] в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — посоветовал Умнов.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.