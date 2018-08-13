В России появится Ту-95МСМ

«Туполев» создаст для Минобороны России модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ, соответствующий контракт уже заключен, сообщили ТАСС в компании.

«Контракт на создание глубоко модернизированного самолета Ту-95МСМ уже заключен», — сказали там.

Подробности и сроки работ по глубокой модернизации самолета не раскрываются. В компании уточнили, что к концу 2018 года планируется завершить госиспытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями.

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Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и повышение их боевой эффективности является одной из приоритетных задач для российского военного ведомства. Генерал армии также отмечал, что «Туполев» до конца 2018 года отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

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