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11:34, 27 апреля 2024Россия

Получивший срок из-за СВО иностранец приехал в Москву и обратился к властям

Осужденный за участие в СВО гражданин Киргизии попросил гражданство России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) гражданин Киргизии обратился к властям. О своей просьбе он рассказал журналистам RT.

Мужчина провел в зоне боевых действий в Донбассе пять месяцев. «Помимо боевых задач, возил гуманитарную помощь бабушкам и дедушкам, которые остались в своих домах без еды и коммуникаций», — пояснил он. По возвращении на родину он был подвергнут уголовному преследованию и осужден в мае 2023 года. Уже из колонии боец обжаловал приговор и смог добиться своего освобождения в 2024 году.

После получения свободы гражданин Киргизии решил вернуться в Россию, где работал с 2012 года. В Москве он попросил предоставить ему гражданство и убежище. Свое участие в СВО мужчина объяснил этическими соображениями. «Отдавал долг Родине, стране, где я живу», — сказал он.

Ранее воевавший в зоне СВО на стороне России гражданин Сербии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. На родине мужчине грозит 25-летний срок за наемничество. Позднее депутат Александр Хинштейн сообщил, что гражданину Сербии предоставят временное убежище, а власти ДНР попросят Путина предоставить Иокичу гражданство.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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