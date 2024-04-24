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15:39, 24 апреля 2024Россия

Судьбу обратившегося к Путину ветерана СВО из Сербии решили

Обратившегося к Путину добровольца СВО из Сербии оставят в России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Mash

Сербский доброволец Александр Иокич, воевавший на стороне России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), останется в России. О судьбе бойца рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее Иокич записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором рассказал о грозящем ему на родине 25-летнем сроке за наемничество.

Российская сторона предоставит бойцу временной убежище, сказал Хинштейн, отметив, что в МВД России уже занимаются решением этого вопроса. Депутат отметил, что ситуацию осложняет то, что у Иокича был заключен контракт не с Минобороны, а с одним из добровольческих формирований.

Парламентарий также связался с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, где проходил службу доброволец. В ближайшее время глава ДНР обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить Иокичу российское гражданство, добавил Хинштейн. «Своих не бросаем — это не просто слова!» — заключил он.

Ранее Хинштейн вступился еще за одного участника СВО — бывшего вагнеровца, которому в Узбекистане грозит тюремный срок за участие в боевых действиях. Он гарантировал, что бойца оставят в России.

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      Алан Босиков
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