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11:33, 24 апреля 2024Россия

Участник СВО с угрозой получить 25-летний срок в колонии обратился к Путину

Воевавшего за Россию добровольца из Сербии захотели выслать из страны
Александр Йокич

Александр Йокич. Кадр: Telegram-канал Mash

Участвовавшего в специальной военной операции (СВО) гражданина Сербии Александра Иокича захотели выдворить на родину, где ему грозит 25-летний срок за наемничество. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Доброволец записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором показал свои боевые награды, в том числе медаль за освобождение Мариуполя. Иокич рассказал, что ему на протяжении трех лет отказывали в получении российского гражданства.

После расформирования подразделения, в составе которого воевал доброволец, ему объявили об увольнении. Поскольку другие подразделения отказались подписать с мужчиной контракт, ему грозит депортация в Сербию. Боец заявил, что он хотел бы остаться в России и продолжить отстаивать ее интересы в зоне проведения СВО.

Ранее в Самарской области потерявшего документы русского по национальности мужчину решили выслать в Узбекистан. У Германа Печатникова в России пятеро детей, его брат также имеет российское гражданство. Мужчина родился в Самарканде от русских родителей, что подтверждается опубликованной Матвеевым копией свидетельства о рождении. Судьбой Печатникова заинтересовался депутат Госдумы Михаил Матвеев, который попросил руководство областного главка МВД «не спешить» с исполнением решения суда в отношении мужчины.

ЖЗЛ
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