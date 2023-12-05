В Госдуме вступились за рискующего попасть в тюрьму за участие в СВО вагнеровца

В ГД пообещали помочь рискующему попасть в узбекскую тюрьму из-за СВО вагнеровцу

Депутат Госдумы Александр Хинштейн вступился за экс-сотрудника ЧВК «Вагнер», которому грозит тюремный срок за участие в специальной военной операции (СВО). О «дикой ситуации», в которой оказался вагнеровец, парламентарий рассказал в Telegram.

Родители Александра Бабкова жили в Узбекистане. Свое решение отправиться в зону боевых действий он объяснил следующим образом. «Поехать на СВО решил, потому что я русский человек и не мог стоять в стороне, зная, что наших людей убивают за то, что они русские», — цитирует Бабкова RT. В сентябре 2022 года мужчина вступил в «Вагнер», в составе которого участвовал в освобождении Артемовска.

За время службы в ЧВК Бабков не успел получить российское гражданство. По возвращении из зоны боевых действий в МВД России бойцу сообщили, что он находится на территории страны незаконно и он будет депортирован на родину. По словам вагнеровца, в Узбекистане за участие в боевых действиях ему грозит до десяти лет колонии.

Узнавший о ситуации с бойцом Хинштейн связался с Главным управлением по вопросам миграции МВД России. Он заявил, что в ближайшее время вагнеровцу будет предоставлено временное убежище, а затем он получит российское гражданство. «Ни о какой депортации героя и речи не идет!», — подчеркнул парламентарий.

Ранее бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о встрече с основателем компании Евгением Пригожиным в одной из российских колоний. По словам мужчины, это произошло в декабре 2022 года во время набора бойцов для участия в СВО. Экс-заключенный рассказал, что Пригожин не скрывал стоявших перед новобранцами перспектив и заявил, что большинство из них не вернется домой.