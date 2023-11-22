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20:56, 22 ноября 2023Россия

Экс-заключенный рассказал о встрече с Пригожиным и раскрыл критерии отбора в ЧВК

Бывший вагнеровец рассказал о встрече с основателем ЧВК Пригожиным

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал о встрече с основателем компании Евгением Пригожиным в одной из российских колоний. Это произошло во время набора бойцов для последующего их участия в специальной военной операции (СВО), говорится в материале сетевого издания «Е1.РУ».

По словам мужчины, он встретился с Пригожиным в декабре 2022 года. Россиянин отбывал срок в колонии, в которую приехал основатель «Вагнера» для набора новобранцев.

Пригожин прямо заявил заключенным, что большинство из них не вернутся домой после участия в СВО, рассказал бывший вагнеровец. При этом выжившим было обещано помилование, продолжил он.

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Мужчина также вспомнил о критериях отбора в ЧВК. Для того чтобы попасть из колонии в ряды вагнеровцев, необходимо было 40 раз отжаться и сделать такое же количество приседаний.

Россиянин успешно прошел тест и отправился в зону проведения СВО, несмотря на то что срок его заключения истекал через месяц. Домой он вернулся без ног и сейчас ждет протезирования.

Ранее в Волгоградской области бывший вагнеровец вернулся после службы в зоне спецоперации и устроился таксистом. Знакомые мужчины утверждают, что он никогда не был связан с криминалом и пошел в ЧВК добровольно. В середине октября он попал в автомобильную аварию, спасти бывшего сотрудника «Вагнера» не удалось.

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      Алан Босиков
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