Вагнеровец вернулся с СВО, нашел мирную работу и погиб

V1.ru: вагнеровец вернулся с СВО под Волгоград, устроился в такси и погиб

Боец ЧВК «Вагнер» вернулся со специальной военной операции (СВО) в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, нашел мирную работу и погиб. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Как утверждает издание, 43-летний россиянин устроился таксистом. Знакомые рассказали, что он вступил в состав ЧВК добровольно, никакого криминального прошлого у него не было.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в ночь с 11 на 12 октября. На регулируемом перекрестке улицы Дубинец в городе Калач-на-Дону столкнулись Renault и Audi A4. В ведомстве сообщили, что спасти водителя Renault не удалось, 18-летнего пассажира отвезли в больницу. Помощь медиков также понадобилась 22-летней владелице Audi A4.

У вагнеровца остались дочь и сын. «Он на СВО награды получил, отслужил и вот — вернулся домой, таксовал. А тут вот это случилось, просто потому, что кто-то не знает меры», — поделились знакомые мужчины.

Ранее сообщалось, что в Аткарске Саратовской области толпа у бара избила бойца ЧВК «Вагнер» и его брата. Всех участников конфликта установили и доставили в отдел полиции.