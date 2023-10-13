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12:35, 13 октября 2023Россия

Вагнеровец вернулся с СВО, нашел мирную работу и погиб

V1.ru: вагнеровец вернулся с СВО под Волгоград, устроился в такси и погиб

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Боец ЧВК «Вагнер» вернулся со специальной военной операции (СВО) в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, нашел мирную работу и погиб. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

Как утверждает издание, 43-летний россиянин устроился таксистом. Знакомые рассказали, что он вступил в состав ЧВК добровольно, никакого криминального прошлого у него не было.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в ночь с 11 на 12 октября. На регулируемом перекрестке улицы Дубинец в городе Калач-на-Дону столкнулись Renault и Audi A4. В ведомстве сообщили, что спасти водителя Renault не удалось, 18-летнего пассажира отвезли в больницу. Помощь медиков также понадобилась 22-летней владелице Audi A4.

У вагнеровца остались дочь и сын. «Он на СВО награды получил, отслужил и вот — вернулся домой, таксовал. А тут вот это случилось, просто потому, что кто-то не знает меры», — поделились знакомые мужчины.

Ранее сообщалось, что в Аткарске Саратовской области толпа у бара избила бойца ЧВК «Вагнер» и его брата. Всех участников конфликта установили и доставили в отдел полиции.

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    Анна Щербакова
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