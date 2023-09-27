Вагнеровца толпой избили в российском городе

«Блокнот»: в саратовском Аткарске толпа избила у бара вагнеровца и его брата

В Аткарске Саратовской области толпа у бара избила бойца из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и его брата. О происшествии в российском городе сообщило издание «Блокнот».

Компания молодых людей отмечала в баре день рождения. Между именинником и одним из посетителей заведения возник конфликт. Предположительно, они повздорили из-за девушки.

Мужчины продолжили выяснять отношения на улице. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. Как утверждает «Блокнот», в числе участников присутствовали уроженцы Азербайджана.

Вагнеровцу и его брату понадобилась медицинская помощь. «Их отвезли в клинику. У одного перелом ноги со смещением, у второго — сотрясение и многочисленные ушибы», — говорится в статье издания.

По некоторым данным, уроженцы Закавказья пытались прорваться в медучреждение, где находились пострадавшие, и продолжить побоище. На входе в больницу якобы поставили для охраны инспектора ДПС, полицейского и бойцов Росгвардии. В правоохранительных органах Аткарска это обстоятельство никак не комментировали.

«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта, которые были доставлены в отдел полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ», — уточнили на сайте саратовского управления МВД.

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