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11:41, 15 сентября 2023Россия

В российском регионе жестоко избили заснувшего на скамейке участника СВО

В Екатеринбурге избили заснувшего на скамейке участника СВО, мужчина не выжил

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге жестоко избили приехавшего проститься с братом участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ».

Мужчина приехал из зоны боевых действий, чтобы проститься с братом, разбившимся в автомобильной аварии. После встречи с родственниками военнослужащий уснул на скамейке неподалеку от воинской части. Ночью на россиянина было совершено нападение.

По словам его сестры, у него диагностировали разрыв селезенки, переломы ребер и прокол легкого. Военнослужащего госпитализировали, однако спасти его не удалось.

В июле в Челябинской области мигрант назвал участника СВО агрессором, а затем предложил ему выйти на улицу и ударил россиянина, после чего тот потерял равновесие и ударился головой о ступени.

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    Алан Босиков
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