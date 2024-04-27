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11:33, 27 апреля 2024Спорт

Раскрыт план тренировок Роналду

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Журналисты «Правды.ru» раскрыли план тренировок нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщается в материале издания.

В понедельник футболист выполняет тренировку, состоящую из приседаний со штангой, прыжков в ширину, выпадов в прыжке и боковой перекладины. В среду он делает подтягивания, приседания со скамьи, отжимания, бросок лечебного мяча и жим штанги. Четверг посвящен силовым упражнениям.

В пятницу тренировка состоит из становой тяги на одной руке, прыжков с подтягиванием колена, приседанием со штангой на одной ноге и подъема ноги в висе. В воскресенье Роналду прыгает на скакалке и бегает. Вторник и суббота являются днями отдыха.

Роналду подписал трехлетний контракт с «Аль-Насром» в 2022 году. Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по итогам 2023-го.

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      Анастасия Борисова
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