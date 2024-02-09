Назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира

Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваем спортсменом мира по итогам 2023 года. Рейтинг составил портал Sportico.

Игрок заработал 275 миллионов долларов. Из них 215 миллионов он получил в клубе в качестве зарплаты. Второе место в рейтинге занял испанский игрок в гольф Джон Рам (203 миллиона). Третье место в списке занял форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

В десятке рейтинга есть еще два футболиста. Килиан Мбаппе из ПСЖ со 125 миллионами занимает пятое место, а Неймар из «Аль-Хиляля» заработал на четыре миллиона меньше и находится на шестой строчке.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча. Из них десять — в составе национальной сборной.