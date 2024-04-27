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11:28, 27 апреля 2024Россия

Уехавшего полгода назад в лес на велосипеде россиянина нашли в шлюзах реки

В Нижегородской области в шлюзах реки нашли пропавшего в сентябре мужчину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижегородской области в шлюзах реки Кугунер в районе города Шахунья нашли останки пропавшего полгода назад мужчины. Об этом пишет Ni Mash в Telegram.

По информации издания, в сентябре 2023 года 54-летний россиянин взял вещмешок, уехал на велосипеде в лес и не вернулся. Искать мужчину начали только спустя три недели, в октябре, когда в полицию обратилась жившая с ним бывшая жена. Однако поиски не дали результатов, и в ноябре правоохранители возбудили уголовное дело.

Как выяснил канал, останки опознала сестра мужчины. Следов насилия специалисты не обнаружили. Причины произошедшего выясняют эксперты.

Ранее, 28 февраля, в лесу под Екатеринбургом в открытой машине нашли замерзшим пропавшего 39-летнего мужчину. Россиянин получил серьезное переохлаждение, спасти его не удалось. Его супруга заверила оперативников, что до происшествия они не ссорились.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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