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12:02, 28 февраля 2024Россия

Пропавшего россиянина нашли замерзшим в открытой машине в лесу

Е1.ru: в лесу под Екатеринбургом пропавшего нашли замерзшим в открытой машине

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В лесу под Екатеринбургом нашли пропавшего 39-летнего мужчину. Его заметили замерзшим в открытой машине. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, россиянин бесследно исчез 27 февраля. Его супруга уверяла оперативников, что они не ссорились.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина получил серьезное переохлаждение. Спасти его не удалось.

До происшествия мужчина заехал на машине на территорию коттеджного поселка Шато-2, оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. В коттеджном поселке они с женой строили дом, а проживали в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области пропавшую в январе женщину нашли на той же улице. Она сбежала из дома из-за конфликта с родственниками.

Также в Тюмени нашли мужчину, который исчез 15 лет назад.

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      Анна Щербакова
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