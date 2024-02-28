Пропавшего россиянина нашли замерзшим в открытой машине в лесу
Е1.ru: в лесу под Екатеринбургом пропавшего нашли замерзшим в открытой машине
В лесу под Екатеринбургом нашли пропавшего 39-летнего мужчину. Его заметили замерзшим в открытой машине. Об этом стало известно порталу Е1.ru.
Как выяснило издание, россиянин бесследно исчез 27 февраля. Его супруга уверяла оперативников, что они не ссорились.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина получил серьезное переохлаждение. Спасти его не удалось.
До происшествия мужчина заехал на машине на территорию коттеджного поселка Шато-2, оставил автомобиль и ушел в неизвестном направлении. В коттеджном поселке они с женой строили дом, а проживали в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области пропавшую в январе женщину нашли на той же улице. Она сбежала из дома из-за конфликта с родственниками.